«Это был шок в первый месяц или два, теперь – это культура». Кевин Хертер рассказал о подходе Майка Брауна к тренировкам

Атакующий защитник «Сакраменто» рассказал о системе, которую главный тренер выстроил внутри команды.

«Это началось с самого начала тренировочного лагеря. Он следит за Фоксом и Сабонисом так же, как и за новичками Эллисом и Кьетой, когда они выходят на площадку. Есть ответственность, которую несут 15 или 17 человек, так что со всеми остальными это коллективная работа, как вы могли заметить. Мы не занимаем второе место на Западе, потому что Майк каждый день говорит нам, какие мы замечательные.

Теперь это культура. Нет никаких оправданий. Может быть, это был шок в первый месяц или два, а потом это стало одной из тех вещей – «ну, вот так он тренирует». Майк будет следить за нами, а мы будем становиться лучше и лучше в течение года. Мы знаем, как выглядят наши дни, как выглядят наши графики, какими будут съемочные сессии. Мы знаем, когда облажались. Ну, тренер даст нам понять», – рассказал Хертер в интервью The Athletic.

« » идут вторыми в Западной конференции с результатом 40-26. «Кингз» не выходили в плей-офф с 2006 года. Главный тренер команды Майк Браун является главным претендентом на награду Лучшему тренеру года.

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