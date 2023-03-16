Де’Аарон Фокс забросил победный трехочковый на последней секунде матча с «Чикаго»

Теги Чикаго Сакраменто НБА видео Домантас Сабонис Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс принес своей команде победу над «Чикаго», забросив трехочковый за 0,7 секунды до конца матча (117:114).

Фокс завершил встречу с 32 очками (12 из 17 с игры, 4 из 6 из-за дуги, 4 из 5 с линии), 3 подборами, 1 передачей, 2 перехватами и 5 потерями.

Центровой «Кингз» Домантас Сабонис оформил второй трипл-дабл подряд – 14 очков, 17 подборов и 10 передач.

«Сакраменто» сравнялся по количеству побед и поражений с «Мемфисом» (41-27), который занимает второе место в Западной конференции.

«Голден Стэйт» или «Денвер», «Бостон» или «Филадельфия»: оценим чемпионские амбиции у всех

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stinger033
И этого человека не взяли на All-Star! Для Фокса не сезон, а какая-то фантастика, никто не ожидал от него таких подвигов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jazzzz
Сакраменто к титулу идет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий