Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс принес своей команде победу над « », забросив трехочковый за 0,7 секунды до конца матча (117:114).

Фокс завершил встречу с 32 очками (12 из 17 с игры, 4 из 6 из-за дуги, 4 из 5 с линии), 3 подборами, 1 передачей, 2 перехватами и 5 потерями.

Центровой «Кингз» оформил второй трипл-дабл подряд – 14 очков, 17 подборов и 10 передач.

« » сравнялся по количеству побед и поражений с «Мемфисом» (41-27), который занимает второе место в Западной конференции.

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