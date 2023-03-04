У Бена Симмонса возникли проблемы со спиной в процессе восстановления от травмы колена

Теги травмы Бруклин Жак Вон НБА Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Бруклина» Бен Симмонс не играет с 15 февраля из-за травмы колена, во время реабилитационного процесса у австралийца возникли дополнительные проблемы со спиной.

«Во время процесса укрепления сустава у него заболела спина. Сейчас мы продолжаем заниматься укреплением колена, а также следим за его спиной», – сказал главный тренер «Нетс» Жак Вон.

В «Бруклине» пока не могут назвать дату возвращения 26-летнего баскетболиста. При этом, по словам Вона, вопрос с пропуском оставшейся части сезона игроком тренерским штабом не обсуждался.

У Симмонса были проблемы со спиной по ходу прошлого сезона, что потребовало операции в межсезонье. В клубе не знают, связано ли последнее осложнение с той же областью, которая потребовала хирургического вмешательства.

Бен набирает в среднем 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в 42 матчах сезона НБА (33 в основе).

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9 комментариев

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armageddon123456
Блин, да выкупить его нахер и все, пусть в Австралию валит играть. Чего Цай с ним цацкается непонятно, обменять его никуда он не сможет все равно
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Артур Хайбрахманов
Я сейчас на мобилизации нахожусь, может Бен вместо меня по братски ВВК пройдет? Меня домой отправят, извинятся что потревожили и мешок денег дадут.
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whoisme
Выкупят контракт спустя год и минималки пару лет. Конец. "Юный Король"))
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Алексей Ильин
У парня явные проблемы с коробочкой, печально конечно
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Pafi
Ахаха
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vzi
Бен Симмонс - позор НБА.
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CvlrXXI
Хорошая заявка на звание худшего контракта в истории НБА
+4
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Стэн Смит
То понос, то золотуха.
+1
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Александр Кузьмин
Это уже сюр какой то
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