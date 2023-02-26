«Я борюсь с этим весь сезон». Бен Симмонс пропустит как минимум неделю из-за боли в колене

Разыгрывающий « » сообщил, что пропустит как минимум одну неделю из-за боли в колене.

«Примерно черед неделю проведем повторную оценку и посмотрим, в каком состоянии я нахожусь. Есть некоторые показатели, которые мне нужно достичь.

Обидно. Но я никогда раньше не сталкивался с такой травмой. Так что я узнаю что-то новое, мы узнаем что-то новое.

У меня не было нормального перерыва на Матч всех звезд. Я все время восстанавливался, даже после БоТП. Так что я потратил весь перерыв на восстановление. Затем три дня назад мы сыграли 5 на 5. Это было хорошо, но я почти не мог двигаться, у меня не было сил.

Я борюсь с этим весь сезон. Я не был на 100 процентов здоров весь сезон. Я хочу быть на площадке, независимо от того, какая у меня позиция. Я просто стараюсь помочь команде всем, чем могу», – сказал Симмонс.

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