«Не любишь ты меня, мелкий засранец». Майкл Джордан припомнил Аллену Айверсону знаменитый момент с кроссовером

Теги Майкл Джордан Шарлотт Аллен Айверсон НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Аллен Айверсон рассказал забавную историю общения с 6-кратным чемпионом Майклом Джорданом.

«Я пошел на игру «Шарлотт», и Майкл попросил меня зайти. Мы с ним просто сидели, пили, вспоминали всякое. Тут я говорю: «Мужик, я люблю тебя». А он такой: «Не любишь ты меня, мелкий засранец. Ты бы не убрал меня тогда тем кроссовером, если бы любил». И все в комнате просто лопнули от смеха. Это было безумие», – поделился член Зала славы.

Майкл говорит о знаменитом моменте, случившемся 12 марта 1997 года, когда новичок лиги Аллен Айверсон красивым движением обыграл тогда 4-кратного чемпиона НБА.

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5 комментариев

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Vadia
Ответ problemzz9
для кого?
Для Скипа.
0
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0
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problemzz9
Ответ Александр 74
Майкл такой Майкл, что даже разок уступить для него - это БОЛЬ. Может поэтому он и ГОАТ?
для кого?
+2
-3
-1
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Александр 74
Майкл такой Майкл, что даже разок уступить для него - это БОЛЬ. Может поэтому он и ГОАТ?
+18
-2
+16
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Артур Хайбрахманов
А есть статка, сколько кто из звёзд поподал под блокшот?
0
0
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morozovvasya
Ооочень забавная история))
+4
-1
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