«Не любишь ты меня, мелкий засранец». Майкл Джордан припомнил Аллену Айверсону знаменитый момент с кроссовером

Бывший игрок НБА Аллен Айверсон рассказал забавную историю общения с 6-кратным чемпионом .

«Я пошел на игру « », и Майкл попросил меня зайти. Мы с ним просто сидели, пили, вспоминали всякое. Тут я говорю: «Мужик, я люблю тебя». А он такой: «Не любишь ты меня, мелкий засранец. Ты бы не убрал меня тогда тем кроссовером, если бы любил». И все в комнате просто лопнули от смеха. Это было безумие», – поделился член Зала славы.

Майкл говорит о знаменитом моменте, случившемся 12 марта 1997 года, когда новичок лиги Аллен Айверсон красивым движением обыграл тогда 4-кратного чемпиона НБА.

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