«1988 год, встреча СССР и Югославии». Владимир Гомельский вспомнил ситуацию 35-летней давности после потасовки «Сакраменто» и «Милуоки»

Баскетбольный комментатор рассказал, что стычка баскетболистов « » и « » напомнила ему о похожей ситуации в матче СССР 1988 года.

«Победа «Милуоки» и драка игроков «Милуоки» против «Сакраменто» перед судейским столиком. Как это связано с моим папой?

За 12 секунд до окончания матча «Сакраменто» — «Милуоки», когда финальный счёт был уже известен и бить по кольцу никто не собирался, случилось следующее: Лайлз, с моей точки зрения, хотел спровоцировать Янниса и начал на нём фолить. Как только раздался свисток, Яннис, несмотря на толчки Лайлза в спину, спокойно пошёл к своей скамейке, но за своего лидера решил вступиться Лопес. И тут началась потасовка. Схватка произошла прямо перед судейским столиком. Вот чего-чего, а драться баскетболисты не умеют! К слову, Сабонис, лучший игрок матча, бесстрашно пошёл на подмогу, чтобы разнять игроков. Молодец парень.

Уже после матча Майк Браун, расстроенный по поводу домашнего поражения, ответил на вопрос про эту драку: «Нечего моих ребят задирать. Они могут за себя постоять».

И тут ассоциативная память подбросила мне воспоминания о чём-то похожем: 1988 год, европейский отборочный предолимпийский турнир, встреча сборных СССР и Югославии. Во время второй половины встречи Жарко Паскаль нашёл самого безобидного игрока СССР, Серёжу Тараканова, и грубо ударил его в грудь. За него вступился Саша Белостенный. Тогда сборная СССР победила в матче.

После матча на пресс-конференции в 1988 году мой папа Александр Яковлевич Гомельский по поводу той драки сказал приблизительно то же самое, что и сегодня Майк Браун: «Нечего моих ребят задирать. Они могут за себя постоять», – поделился Гомельский в своем телеграм-канале.

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