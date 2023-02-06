Владимир Гомельский: «Зенит» будет очень мотивирован на матч против ЦСКА»

Известный телекомментатор не сомневается, что игроки петербургского « » будут очень мотивированы на сегодняшний матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА.

«Конечно, как бывший армеец я ожидаю победы ЦСКА. Мне очень интересно, как новички «Зенита» проявят себя в этом матче, какую тактику выберет их главный тренер . Понятное дело, что «Зенит» будет очень мотивирован, и здесь возникает интересный момент – насколько будет мотивирован ЦСКА.

Я не очень хорошо знаком с тренером ЦСКА Эмилом Райковичем, у него такая ситуация впервые в карьере, поэтому пока не знаю, как он себя проявит при подготовке команды к важной игре. Он хорошо знает психологию своих игроков, как их мотивировать, у него есть определенные аргументы, и я надеюсь, что победная серия ЦСКА – это положительный аргумент», – цитирует Гомельского ТАСС.

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