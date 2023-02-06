Владимир Гомельский: «Зенит» будет очень мотивирован на матч против ЦСКА»
Известный телекомментатор Владимир Гомельский не сомневается, что игроки петербургского «Зенита» будут очень мотивированы на сегодняшний матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА.
«Конечно, как бывший армеец я ожидаю победы ЦСКА. Мне очень интересно, как новички «Зенита» проявят себя в этом матче, какую тактику выберет их главный тренер Хавьер Паскуаль. Понятное дело, что «Зенит» будет очень мотивирован, и здесь возникает интересный момент – насколько будет мотивирован ЦСКА.
Я не очень хорошо знаком с тренером ЦСКА Эмилом Райковичем, у него такая ситуация впервые в карьере, поэтому пока не знаю, как он себя проявит при подготовке команды к важной игре. Он хорошо знает психологию своих игроков, как их мотивировать, у него есть определенные аргументы, и я надеюсь, что победная серия ЦСКА – это положительный аргумент», – цитирует Гомельского ТАСС.
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