Главный тренер «Тимбервулвз» Крис Финч назвал причины, побудившие офис клуба пойти на приобретение центрового .

« » ради француза рассталась с пятью игроками и пятью драфт-пиками первого раунда.

«Когда лучшим игроком вашей команды является , вы не играете маленькой пятеркой. Вы не убираете его с площадки. Мы подумали и решили пойти в другом направлении, наперекор основным трендам лиги. Попробуем быть другими», – рассказал Финч.

Обмен вызвал много скептицизма среди болельщиков и журналистов. «Миннесота» идет на восьмом месте в Западной конференции с результатом 32-32.

«У нас в составе много разных игроков, находящихся на разных этапах их карьер. Мне кажется, что из этих составных частей может получиться полноценная команда... Из-за травмы Таунса мы пока не знаем, чего мы можем достичь. Мы отыграли 45 игр без него. Но мы знаем, что они с Руди способны успешно взаимодействовать на площадке», – прокомментировал текущую ситуацию главный тренер «Миннесоты».

Лига несуразности. Худшие суперкоманды в истории НБА

«Молчание ягнят» я называл «Тишиной баранчиков». Одиссея Хосе Бирюкова: от коммуналки в Москве до титулов с «Реалом»