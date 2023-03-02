Крис Финч о приобретении Руди Гобера: «Мы захотели отличаться от остальной лиги»
Главный тренер «Тимбервулвз» Крис Финч назвал причины, побудившие офис клуба пойти на приобретение центрового Руди Гобера.
«Миннесота» ради француза рассталась с пятью игроками и пятью драфт-пиками первого раунда.
«Когда лучшим игроком вашей команды является Карл-Энтони Таунс, вы не играете маленькой пятеркой. Вы не убираете его с площадки. Мы подумали и решили пойти в другом направлении, наперекор основным трендам лиги. Попробуем быть другими», – рассказал Финч.
Обмен вызвал много скептицизма среди болельщиков и журналистов. «Миннесота» идет на восьмом месте в Западной конференции с результатом 32-32.
«У нас в составе много разных игроков, находящихся на разных этапах их карьер. Мне кажется, что из этих составных частей может получиться полноценная команда... Из-за травмы Таунса мы пока не знаем, чего мы можем достичь. Мы отыграли 45 игр без него. Но мы знаем, что они с Руди способны успешно взаимодействовать на площадке», – прокомментировал текущую ситуацию главный тренер «Миннесоты».
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