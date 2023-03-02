Крис Финч о приобретении Руди Гобера: «Мы захотели отличаться от остальной лиги»

Теги Миннесота НБА Крис Финч Руди Гобер Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Главный тренер «Тимбервулвз» Крис Финч назвал причины, побудившие офис клуба пойти на приобретение центрового Руди Гобера.

«Миннесота» ради француза рассталась с пятью игроками и пятью драфт-пиками первого раунда.

«Когда лучшим игроком вашей команды является Карл-Энтони Таунс, вы не играете маленькой пятеркой. Вы не убираете его с площадки. Мы подумали и решили пойти в другом направлении, наперекор основным трендам лиги. Попробуем быть другими», – рассказал Финч.

Обмен вызвал много скептицизма среди болельщиков и журналистов. «Миннесота» идет на восьмом месте в Западной конференции с результатом 32-32.

«У нас в составе много разных игроков, находящихся на разных этапах их карьер. Мне кажется, что из этих составных частей может получиться полноценная команда... Из-за травмы Таунса мы пока не знаем, чего мы можем достичь. Мы отыграли 45 игр без него. Но мы знаем, что они с Руди способны успешно взаимодействовать на площадке», – прокомментировал текущую ситуацию главный тренер «Миннесоты».

Лига несуразности. Худшие суперкоманды в истории НБА

«Молчание ягнят» я называл «Тишиной баранчиков». Одиссея Хосе Бирюкова: от коммуналки в Москве до титулов с «Реалом»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
morozovvasya
Вы всегда отличались;)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
F1amberg
ну штош, отличились😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий