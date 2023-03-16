Джеймс Харден: «Эмбиид – один из лучших больших, когда-либо игравших в эту игру»

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» ответил на вопрос, как центровому команды команды Джоэлю Эмбииду удается так легко набирать очки против лучших защитников лиги.

«Потому что Эмбиид – один из лучших больших, когда-либо игравших в баскетбол. Я не думаю, что мы когда-либо видели такого центрового – он умеет обращаться с мячом, умеет бросать, может продавить оппонента. Я счастлив, что он в моей команде.

Просто стараемся каждый день находить способы облегчить ему работу. Он, в свою очередь, отлично справляется с задачей вести нас за собой», – сказал Харден.

« » обыграла «Кливленд» (118:109) и продлила победную серию до 6 встреч. Команда идет третьей в Восточной конференции с результатом 46-22.

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