Джеймс Харден: «Эмбиид – один из лучших больших, когда-либо игравших в эту игру»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден ответил на вопрос, как центровому команды команды Джоэлю Эмбииду удается так легко набирать очки против лучших защитников лиги.

«Потому что Эмбиид – один из лучших больших, когда-либо игравших в баскетбол. Я не думаю, что мы когда-либо видели такого центрового – он умеет обращаться с мячом, умеет бросать, может продавить оппонента. Я счастлив, что он в моей команде.

Просто стараемся каждый день находить способы облегчить ему работу. Он, в свою очередь, отлично справляется с задачей вести нас за собой», – сказал Харден.

«Филадельфия» обыграла «Кливленд» (118:109) и продлила победную серию до 6 встреч. Команда идет третьей в Восточной конференции с результатом 46-22.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
почуяли что Николу можно качнуть. или заказуха пошла от лиги для проверки мнений)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МЗ
Очень прилично играют в последнее время. Походу Док перестал тренировать и игроки сами между собой договорились.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blooooomka
Ответ Максим Макеев
набор конечно уникальный огромная физическая сила еще и с дальним и средним броском
Главное есть защита, он напоминает действительно тру Ц, Йокич это вообще не понятно какой стиль, вроде и передачи, а вроде и защиты нет. Помните как раньше? Центр топчет, куча подборов и блоков минимум передач, а тут ещё и с броском дальним неплохим. Раньше вообще у центра триплы с блоками были последний похожий это был Уйатсайд, потом время поменялось да и поняли, что с передачами триплы легче чем с блоками
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kc6nxy8whs
В топ 10 точно. В топ 5 нет
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Хаким лучше
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Макеев
набор конечно уникальный
огромная физическая сила еще и с дальним и средним броском
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий