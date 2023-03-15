Леброн Джеймс повторил фирменное празднование Д’Анджело Расселла после рывка 14:0 против «Пеликанс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Новый Орлеан НБА видео Д’Анджело Расселл Баскетбол

«Лейкерс» во вторник разгромили «Пеликанс» в выездном матче со счетом 123:108 и обошли соперника в турнирной таблице Западной конференции.

Калифорнийцы стартовали в матче с 14:0 и вели в первой половине 36 очков. После точного 3-очкового Д’Анджело Расселла в первой четверти травмированный лидер «озерников» Леброн Джеймс поздравил одноклубника и продемонстрировал его фирменный жест «Ice In My Veins», говорящий о способности сохранять спокойствие под давлением.

«Лейкерс» после победы делят места с 8-го по 10-е с «Оклахомой» и «Далласом», результат трех команд на данный момент 34-35. «Новый Орлеан» (33-36) откатился на 12-е место.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

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4 комментария

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Vagant
Ответ Сергей Ратников
уже без суппорта ходит - вселяет оптимизм
Да он не просто ходит, а скачет. И уже провел бросковую тренировку.
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Сергей Ратников
Ответ Vagant
Уже скачет. Держу кулачки, чтобы вышел побыстрее. На встречу с мавс, конечно, надежды нет. Но очень бы хотелось, чтобы вышел побыстрее.
уже без суппорта ходит - вселяет оптимизм
0
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0
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askarik1992
Разгромили плюс 15 серьезно)
+1
0
+1
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Vagant
Уже скачет. Держу кулачки, чтобы вышел побыстрее. На встречу с мавс, конечно, надежды нет. Но очень бы хотелось, чтобы вышел побыстрее.
+1
0
+1
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