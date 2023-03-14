Дэмиан Лиллард: «Мне не нравится, во что НБА превращается в целом»

Теги Джей Джей Редик Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в подкасте Джей Джей Редика заявил, что ему не нравится тенденция НБА зацикливаться на чемпионских титулах.

«Не знаю, смогу ли я играть долгое время, потому что мне не нравится, во что НБА превращается в целом.

Я понимаю, что мы играем ради победы в чемпионате, мы все хотим выиграть чемпионат, но мы не можем продолжать вести себя так, как будто все остальное не имеет значения. Как будто путь не имеет значения», – сказал Лиллард.

71 очко – новая нормальность в НБА? Дэмиану Лилларду даже не понадобился овертайм

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11 комментариев

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Eskender
Если в этой цитате Лилларда заменить "путь" на "бабло", то там гораздо больше смысла будет...
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Howard Goldberg
он хочет чтобы рэпчика больше было в нба
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ЮАГ
Ответ Vadia
И что ему делать в Лейкерс, если он захочет титул?
Продолжать хотеть...)
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Korban Cobain
Ответ Xell
Летом жду в Лейкерс. Титул это самое важное в спорте для спортсмена.
скорее всего придут ДГрин и Кай
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Korban Cobain
Запад насколько плотный и непонятный, что есть шанс у любого, а он чет приуныл...
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engine_10
забавно, что он вскользь сказал, что ему не нравится, что сейчас регулярка не имеет значения... как бы ему сказать-то... в таблицу что ли глянул бы
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engine_10
Ответ MrFrost
Я то думал он про стиль нонешней нба, а он про путь и наследие. А чего пальцем не тыкнешь в того, кто ввёл это в моду? Того, кто в самом расцвете сил решил свалить в команду к другой звезде, позвав ещё одну звезду, дабы на халяву перстней взять, а потом, получив желаемое, когда эти две другие звезды начали сдавать по разным причинам в кондициях, решил свалить обратно к молодой звезде, выменяв ещё звезду? Ну и так далее. Скажи не стесняйся. И конечно, другие звёзды помоложе видят это и тоже так хотят.
так он там намекал, что ему не нравится, когда критикуют звезду, что он свалил к другой звезде в команду, ведь это происходит из-за давление на звёзд, что они не выиграли титул )
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SL90
Ну прям ощущения, что все хотят выиграть чемпионат нету, для многих это просто работа. Многие даже в защите не отрабатывают.
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MrFrost
Я то думал он про стиль нонешней нба, а он про путь и наследие. А чего пальцем не тыкнешь в того, кто ввёл это в моду? Того, кто в самом расцвете сил решил свалить в команду к другой звезде, позвав ещё одну звезду, дабы на халяву перстней взять, а потом, получив желаемое, когда эти две другие звезды начали сдавать по разным причинам в кондициях, решил свалить обратно к молодой звезде, выменяв ещё звезду? Ну и так далее. Скажи не стесняйся. И конечно, другие звёзды помоложе видят это и тоже так хотят.
+17
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Vadia
Ответ Xell
Летом жду в Лейкерс. Титул это самое важное в спорте для спортсмена.
И что ему делать в Лейкерс, если он захочет титул?
+7
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Xell
Летом жду в Лейкерс. Титул это самое важное в спорте для спортсмена.
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