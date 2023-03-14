Дэмиан Лиллард: «Мне не нравится, во что НБА превращается в целом»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в подкасте Джей Джей Редика заявил, что ему не нравится тенденция НБА зацикливаться на чемпионских титулах.
«Не знаю, смогу ли я играть долгое время, потому что мне не нравится, во что НБА превращается в целом.
Я понимаю, что мы играем ради победы в чемпионате, мы все хотим выиграть чемпионат, но мы не можем продолжать вести себя так, как будто все остальное не имеет значения. Как будто путь не имеет значения», – сказал Лиллард.
71 очко – новая нормальность в НБА? Дэмиану Лилларду даже не понадобился овертайм
11 комментариев