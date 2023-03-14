Джа Морэнт может потерять 38 млн долларов из-за скандала с пистолетом

Теги происшествия Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт может потерять 38 миллионов долларов из-за демонстрации пистолета в прямом эфире социальных сетей и других скандальных историй со своим участием.

Если Морэнт по итогам текущего розыгрыша НБА попадает в символическую сборную, он выполняет критерий супермакса, прописанного в его продлении – контракт в сезоне-23/24 стартует с зарплаты 40 миллионов (30% от потолка). Если не попадает, то получит только 25%, и эти суммы будут фиксированными на весь срок соглашения.

Из-за недавнего отстранения Морэнт может провести недостаточное количество матчей, чтобы журналисты рассматривали его кандидатуру на включение в символические пятерки. 

На данный момент Джа стал участником консультационной программы по преодолению стресса. Дата его возвращения на площадку неизвестна.

Супермакс был очень вероятным в случае с лидером «Гризлис», который в этом сезоне набирает в среднем по 27,1 очка, 6,0 подбора и 8,2 передачи в 53 матчах.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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14 комментариев

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scorp19
+ ещё годовой бан ему на игры влепить и пускай хавает, гангста.
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Catch22
Некоторые братки без пистолета не получат такие деньги никогда. Джа наоборот потеряет деньги из-за пистолета. Жизнь жестокая штука лол, нужно играть с теми картами которые тебе раздали.
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Чудинов Дмитрий
Скорее всего, попадёт во вторую или третью пятерку. Так что не потеряет, а жаль, было бы поучительно ))
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kc6nxy8whs
Какой до…лб….еб вообще эту тему поднимает, оставьте пацана в покое, пусть отдыхает! Сами так кайфовали!
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morozovvasya
Ответ Каменский-Массив Крым
Нельзя потерять то, чего не имел...( мудрость)
Семь раз отмерь, один раз отрежь (пословица)
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Archer_Great
Ответ Daff Rogers
Скорее недополучить. Потерять, это когда у тебя уже что-то было и ты этого лишился. А что может быть, но не будет - это не потерять
а он и потерять может, вон новость была, Геторейд (или что-то типа того) уже хотят контракт с ним аннулировать, который заключили буквально на днях
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Klna Jislime
Мда, ну Джа конечно потеря денег максимально ментально убьёт, судя по тому что он эмоциональный чел..

ну приколы приколами, но такая потеря лаве его ментально уничтожит, наверно
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Свежий
Самый быстрый ствол дикого запада - Фридзон.
Самый дорогой ствол северной америки - Морант.
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Антон
Гопота язык силы и язык денег только понимает, так что может и сделает какие-то выводы.
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Howard Goldberg
какой стресс, он гангстера строил из себя
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Daff Rogers
Скорее недополучить. Потерять, это когда у тебя уже что-то было и ты этого лишился. А что может быть, но не будет - это не потерять
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Каменский-Массив Крым
Ответ morozovvasya
Дорогой урок молодому человеку, получается)
Нельзя потерять то, чего не имел...( мудрость)
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wallenberg
Лучше запишите его на консультационную программу по преодолению глупости и дешёвых понтов.

Хотя впрочем нынешняя программа "как потерять на ровном месте из-за своей собственной тупости 40 лямов" подойдёт куда лучше.
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morozovvasya
Дорогой урок молодому человеку, получается)
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