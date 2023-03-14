Инсайдер Марк Джей Спирс: «Думаю, что Джа Морэнт не будет играть до конца сезона»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Марка Джей Спирса, разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт может больше не выйти на площадку в этом сезоне.

«Я думаю, что там много всего происходит. Я желаю Морэнту разобраться со всеми проблемами.

Я слышал кое-что, но предпочел бы не говорить об этом в этом подкасте. Я надеюсь, что Морэнт позаботиться о себе. Баскетбол меня не волнует в данной ситуации. Я волнуюсь за человека.

Я думаю, что он не будет играть до конца сезона», – заявил Спирс в подкасте Брайана Уиндхорста Hoop Collective.

Морэнт временно отстранен клуба после скандала с демонстрацией пистолета во время прямого эфира в соцсети. На данный момент игрок стал участником консультационной программы по преодолению стресса. Дата его возвращения на площадку неизвестна.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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3 комментария

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Nikita Dorodenko
Папкин гэнгста доигрался.
А как это глупо со стороны выглядит…
+1
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+1
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Insamo217
помимо прочего за НБА интересно наблюдать из-за того, что никогда не угадаешь каким образом игрок сможет заруинить свою карьеру)
+8
0
+8
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Stanislav Alekhin
Подхватил, видимо, что-то в этом стрип-клубе. Поставил данк с двух рук, так сказать...
0
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0
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