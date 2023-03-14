Инсайдер Марк Джей Спирс: «Думаю, что Джа Морэнт не будет играть до конца сезона»
По словам инсайдера ESPN Марка Джей Спирса, разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт может больше не выйти на площадку в этом сезоне.
«Я думаю, что там много всего происходит. Я желаю Морэнту разобраться со всеми проблемами.
Я слышал кое-что, но предпочел бы не говорить об этом в этом подкасте. Я надеюсь, что Морэнт позаботиться о себе. Баскетбол меня не волнует в данной ситуации. Я волнуюсь за человека.
Я думаю, что он не будет играть до конца сезона», – заявил Спирс в подкасте Брайана Уиндхорста Hoop Collective.
Морэнт временно отстранен клуба после скандала с демонстрацией пистолета во время прямого эфира в соцсети. На данный момент игрок стал участником консультационной программы по преодолению стресса. Дата его возвращения на площадку неизвестна.
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