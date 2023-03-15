«Пусть сначала выиграет пару чемпионатов». Майкл Купер против сравнений Дончича с Бердом

Легенда «Лейкерс» Майкл Купер считает, что звезду « » слишком рано сравнивать с .

«Нет, я не согласен. Этот парень должен сначала выиграть чемпионат. Возможно, он немного похож на Берда. Возможно, он обладает таким же упорством, но у него нет такого же мастерства на площадке.

Я имею в виду, что этот парень умеет играть, но сначала он должен выиграть пару чемпионатов. Если он выиграет один чемпионат, тогда можно будет начать говорить об этом. Если выиграет два, хорошо, можно будет провести сравнение», – сказал Купер.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает