Лука Дончич: «Нам нужно лучше взаимодействовать в обороне, это наше слабое место»

Теги Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич назвал самое слабое место команды на данный момент.

«Думаю, что в нападении мы очень хороши.

Но в обороне нам нужно лучше взаимодействовать. Сейчас это наше слабое место», – сказал словенец.

«Мэверикс» занимают 8-е место на Западе с результатом 34-35.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

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