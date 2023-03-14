Лука Дончич: «Нам нужно лучше взаимодействовать в обороне, это наше слабое место»

Разыгрывающий « » Лука Дончич назвал самое слабое место команды на данный момент.

«Думаю, что в нападении мы очень хороши.

Но в обороне нам нужно лучше взаимодействовать. Сейчас это наше слабое место», – сказал словенец.

«Мэверикс» занимают 8-е место на Западе с результатом 34-35.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно