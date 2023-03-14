Лука Дончич: «Нам нужно лучше взаимодействовать в обороне, это наше слабое место»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич назвал самое слабое место команды на данный момент.
«Думаю, что в нападении мы очень хороши.
Но в обороне нам нужно лучше взаимодействовать. Сейчас это наше слабое место», – сказал словенец.
«Мэверикс» занимают 8-е место на Западе с результатом 34-35.
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
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