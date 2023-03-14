Диллон Брукс послал трибунам в Далласе воздушный поцелуй после 3-очкового, Дончич ухмыльнулся

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Легкий форвард «Мемфиса» Диллон Брукс послал трибунам в Далласе воздушный поцелуй после точного 3-очкового.

Эпизод произошел в третьей четверти матча «Мэверикс» – «Гризлис», который завершился победой гостей со счетом 104:88. На лице пропускавшего встречу из-за травмы лидера техасцев Луки Дончича появилось насмешливое выражение.

На счету Брукса 19 очков, 3 подбора, 5 передач и 2 перехвата.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

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1 комментарий

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tunde adebimpe
Красавчик Брукс)) Плоскоземельный па.ра.ш.ни.к побоялся на площадку выйти из-за него)) ржунимагу.
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