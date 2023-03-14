Диллон Брукс послал трибунам в Далласе воздушный поцелуй после 3-очкового, Дончич ухмыльнулся
Легкий форвард «Мемфиса» Диллон Брукс послал трибунам в Далласе воздушный поцелуй после точного 3-очкового.
Эпизод произошел в третьей четверти матча «Мэверикс» – «Гризлис», который завершился победой гостей со счетом 104:88. На лице пропускавшего встречу из-за травмы лидера техасцев Луки Дончича появилось насмешливое выражение.
На счету Брукса 19 очков, 3 подбора, 5 передач и 2 перехвата.
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
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