«Црвена Звезда» требует самого строгого наказания для Матиаса Лессора

« » сделала официальное заявление, в котором потребовала самого строгого наказания для (« ») за «физическую агрессию» против Филипа Петрушева.

«Во время атаки Матиас Лессор дважды ударил кулаком по голове игрока нашей команды и члена сборной Сербии Филипа Петрушева после окончания матча 21-го тура Адриатической лиги. За данный вид правонарушения предусмотрены следующие наказания:

Статья 26. Виды нарушений:

26.1. Серьезными нарушениями считаются следующие нарушения: а) Физическая агрессия против судей, зрителей и любого лица в целом…

Статья 27. Санкции 27.1

Специальные санкции за серьезные нарушения: Серьезные правонарушения, перечисленные выше, наказываются следующими санкциями:

а) Штраф в размере от 3 001 евро до 50 000 евро.

б) Постоянный или временный запрет на доступ в залы на срок от 3 до 15 матчей;

в) Постоянное или временное отстранение от участия в турнире на срок от 3 до 15 матчей;

Мы публично спрашиваем, хватит ли у дисциплинарного судьи лиги Хрвое Видана смелости наложить самое строгое наказание за самое серьезное правонарушение?» – говорится в заявлении.

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