Игор Кокошков о новой лиге в Европе: «НБА контролирует рынок в финансовом плане и является центром мирового баскетбола. Такова картина»
Игор Кокошков прокомментировал европейский проект НБА.
У сербского главного тренера «Анадолу Эфеса» богатый опыт работы в штабах американских клубов («Кингз», «Мэверикс», «Нетс», «Хоукс»).
«Такова картина мира, баскетбол будет меняться. И центр этого баскетбольного мира – НБА. Они контролируют рынок с точки зрения финансов и намерены расширить свой бизнес на Европу.
Наш клуб на всех уровнях исследует все дальнейшие опции. Мы рады нашему нынешнему положению, но должны учитывать будущее. Клуб, история, ожидания и амбиции – все это заслуживает участия в лучшей лиге мира.
Сейчас мы во втором главном клубном турнире на планете и довольны этим», – заключил Кокошков.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8751 голос
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
