Игор Кокошков о новой лиге в Европе: «НБА контролирует рынок в финансовом плане и является центром мирового баскетбола. Такова картина»

Игор Кокошков прокомментировал европейский проект НБА.

У сербского главного тренера «Анадолу Эфеса » богатый опыт работы в штабах американских клубов («Кингз», «Мэверикс», «Нетс», «Хоукс»).

«Такова картина мира, баскетбол будет меняться. И центр этого баскетбольного мира – НБА . Они контролируют рынок с точки зрения финансов и намерены расширить свой бизнес на Европу .

Наш клуб на всех уровнях исследует все дальнейшие опции. Мы рады нашему нынешнему положению, но должны учитывать будущее. Клуб, история, ожидания и амбиции – все это заслуживает участия в лучшей лиге мира.

Сейчас мы во втором главном клубном турнире на планете и довольны этим», – заключил Кокошков .