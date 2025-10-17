  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Игор Кокошков о новой лиге в Европе: «НБА контролирует рынок в финансовом плане и является центром мирового баскетбола. Такова картина»
0

Игор Кокошков о новой лиге в Европе: «НБА контролирует рынок в финансовом плане и является центром мирового баскетбола. Такова картина»

Игор Кокошков прокомментировал европейский проект НБА.

У сербского главного тренера «Анадолу Эфеса» богатый опыт работы в штабах американских клубов («Кингз», «Мэверикс», «Нетс», «Хоукс»).

«Такова картина мира, баскетбол будет меняться. И центр этого баскетбольного мира – НБА. Они контролируют рынок с точки зрения финансов и намерены расширить свой бизнес на Европу.

Наш клуб на всех уровнях исследует все дальнейшие опции. Мы рады нашему нынешнему положению, но должны учитывать будущее. Клуб, история, ожидания и амбиции – все это заслуживает участия в лучшей лиге мира.

Сейчас мы во втором главном клубном турнире на планете и довольны этим», – заключил Кокошков.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8751 голос
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoЕвролига
logoАнадолу Эфес
Лига Европы под эгидой НБА
logoИгор Кокошков
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА рассматривает Лондон и Париж как ключевые города для своего европейского проекта
2вчера, 18:05
Желько Обрадович: «Будущее европейского баскетбола – в Евролиге»
15 октября, 16:13
НБА считает предложенную Евролигой модель взаимоотношений нежизнеспособной
10 октября, 15:45
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» встретится с «Миннесотой», «Торонто» примет «Бруклин» и другие матчи
3сегодня, 21:05
Евролига. «Црвена Звезда» крупно обыграла «Реал», «Париж» уступил «Хапоэлю Тель-Авив» и другие результаты
7сегодня, 20:59
Контракт Расселла Уэстбрука в «Сакраменто» не гарантирован
4сегодня, 20:30
«Даллас» отчислил Денниса Смита, Дэлано Бэнтона и Джеремайю Робинсон-Эрла
сегодня, 20:16
MVP – Никола Йокич, «Самый прогрессирующий» – Амен Томпсон в опросе журналистов от Clutch Points
сегодня, 20:05
Кевин Дюрэнт разделил основных игроков «Тандер» по упору на защитные и атакующие навыки
2сегодня, 19:48
Майкл Портер о Егоре Дёмине: «Он будет действительно хорош, особенно если перенесет свои навыки разыгрывающего на профессиональный уровень»
сегодня, 19:35
Готовность Джейлена Брауна к первому матчу «регулярки» пока не подтверждена
сегодня, 19:22
Георгиос Папаяннис получил травму левой ноги в матче против «Панатинаикоса»
сегодня, 19:10
Егор Дёмин о дебюте: «Не буду мудрить и пытаться спасти мир на площадке, постараюсь просто поймать ритм»
сегодня, 18:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Босна Роял» уступила «Будучности», «Вена» справилась с «Мегой»
сегодня, 20:55
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» справился с «Гравлин-Дюнкерком»
сегодня, 20:30
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» справилось с «Надеждой», МБА разгромила «Енисей» и другие результаты
сегодня, 19:00
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Бахчешехиру»
сегодня, 18:50
Трент Форрест и Маркус Ховард не помогут «Басконии» в ближайших матчах
сегодня, 15:59
«Маккаби» и «Хапоэль» отправили Евролиге запрос о возвращении домашних матчей в Израиль (Las Provincias)
1сегодня, 14:52
Чейссон Рэндл подписал месячный контракт с «Лондоном»
сегодня, 14:15Фото
Крис Ледлум из «Ульма» стал MVP 3-го тура Еврокубка
сегодня, 14:09Фото
10-й пик драфта-2022 Джонни Дэвис присоединится к «Милуоки»
1сегодня, 11:54
Еврокубок. «Лондон» уверенно обыграл «Тренто»
вчера, 20:36