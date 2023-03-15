Филип Петрушев написал заявление в полицию по поводу инцидента с Матиасом Лессором

Теги происшествия Партизан Црвена Звезда MTS видео Адриатическая лига Матиас Лессор Филип Петрушев Баскетбол

Форвард «Црвены Звезды» Филип Петрушев посетил полицейский участок, где написал заявление по поводу инцидента с Матиасом Лессором в концовке матча против «Партизана» (81:92) в понедельник.

Как только прозвучала финальная сирена, Лессор набросился на Петрушева и дважды толкнул игрока «Црвены Звезды», сначала в грудь, затем в лицо.

Конфликт между игроками возник в начале четвертой четверти, когда Лессор упал на паркет после жесткого заслона Петрушева. Поднявшись, француз пошел на соперника, но был остановлен одноклубником Заком Ледэем. После просмотра видеоповтора судьи не стали наказывать ни одного из игроков.

Вчера «Црвена Звезда» потребовала от руководства Адриатической лиги дисквалификации Лессора до конца сезона и заявила, что Петрушев подаст заявлению в полицию.

Лессор извинился перед болельщиками и «Партизаном» и заявил, что не нападал, а защищался.

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2 комментария

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Александр Горлов
Ответ олси
Ну в отличии от Йокича он дождался пока соперник к нему лицом повернулся .
Как дождаться когда к тебе Моррис повернётся лицом, если он не планирует этого делать?) Просто будет идти к своему кольцу и глядеть задумчиво на трибуну. Что бы сделал ты?
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олси
Ну в отличии от Йокича он дождался пока соперник к нему лицом повернулся .
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