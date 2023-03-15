Филип Петрушев написал заявление в полицию по поводу инцидента с Матиасом Лессором

Форвард « » посетил полицейский участок, где написал заявление по поводу инцидента с в концовке матча против « » (81:92) в понедельник.

Как только прозвучала финальная сирена, Лессор набросился на Петрушева и дважды толкнул игрока «Црвены Звезды», сначала в грудь, затем в лицо.

Конфликт между игроками возник в начале четвертой четверти, когда Лессор упал на паркет после жесткого заслона Петрушева. Поднявшись, француз пошел на соперника, но был остановлен одноклубником Заком Ледэем. После просмотра видеоповтора судьи не стали наказывать ни одного из игроков.

Вчера «Црвена Звезда» потребовала от руководства лиги дисквалификации Лессора до конца сезона и заявила, что Петрушев подаст заявлению в полицию.

Лессор извинился перед болельщиками и «Партизаном» и заявил, что не нападал, а защищался.

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