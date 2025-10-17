«Даллас» отчислил Денниса Смита, Дэлано Бэнтона и Джеремайю Робинсон-Эрла
«Мэверикс» отправили трех игроков в G-лигу.
Основную команду покинули защитники Деннис Смит (27 лет) и Дэлано Бэнтон (25) и форвард Джеремайя Робинсон-Эрл (24).
Бэнтон и Робинсон-Эрл будут выступать за фарм-клуб «Далласа» в G-лиге. Организация также пытается заполучить права на Смита от «Бакс».
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8734 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
