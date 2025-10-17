0

«Даллас» отчислил Денниса Смита, Дэлано Бэнтона и Джеремайю Робинсон-Эрла

«Мэверикс» отправили трех игроков в G-лигу.

Основную команду покинули защитники Деннис Смит (27 лет) и Дэлано Бэнтон (25) и форвард Джеремайя Робинсон-Эрл (24).

Бэнтон и Робинсон-Эрл будут выступать за фарм-клуб «Далласа» в G-лиге. Организация также пытается заполучить права на Смита от «Бакс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
переходы
logoДеннис Смит
logoДжеремайя Робинсон-Эрл
logoДэлано Бэнтон
logoДаллас
logoНБА
