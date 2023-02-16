Карл-Энтони Таунс может вернуться за 10-15 матчей до конца регулярного чемпионата

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«Миннесота» рассчитывает, что центровой Карл-Энтони Таунс вернется в строй за 10-15 матчей до конца регулярного чемпионата, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

По словам Чарании, «Тимбервулвс» ведут себя крайне осторожно, у игрока было очень серьезное растяжение икроножной мышцы.

Таунс травмировался в конце ноября. По предварительным прогнозам, он должен был пропустить 6-8 недель.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает 6-е место в Западной конференции с результатом 31-29.

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