Карл-Энтони Таунс может вернуться за 10-15 матчей до конца регулярного чемпионата
«Миннесота» рассчитывает, что центровой Карл-Энтони Таунс вернется в строй за 10-15 матчей до конца регулярного чемпионата, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
По словам Чарании, «Тимбервулвс» ведут себя крайне осторожно, у игрока было очень серьезное растяжение икроножной мышцы.
Таунс травмировался в конце ноября. По предварительным прогнозам, он должен был пропустить 6-8 недель.
На сегодняшний день «Миннесота» занимает 6-е место в Западной конференции с результатом 31-29.
Комментарии