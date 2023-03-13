Матчи плей-офф «Локомотива-Кубани» перенесут из-за соревнований казаков

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Календарь Единой лиги ВТБ пришлось скорректировать из-за чемпионата по казачьему боевому искусству, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края запретило с 19 по 25 апреля проводить различные спортивные соревнования по баскетболу, гимнастике, борьбе, боксу и другим видам спорта на баскетбольной арене «Баскет-Холл» в Краснодаре из-за чемпионата по казачьему боевому искусству.

Соответствующее уведомление, что в эти даты в «Баскет-Холле» будет проходить чемпионат по казачьему боевому искусству «Лава» Кубанского казачьего войска, было разослано во все спортивные учреждения города.

На этот период у «Локомотива-Кубани» выпадают домашние матчи второго раунда плей-офф.

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3 комментария

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Savardus
Гойда!
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Рахон Р.
Источник - Панорама?
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Евгений - 79
Ну ведь казачье искусство очевидно важнее какого то там баскетбола в баскетбольном зале. Хорошо в степи не предложили в баскетбол сыграть
+6
0
+6
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