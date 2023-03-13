Матчи плей-офф «Локомотива-Кубани» перенесут из-за соревнований казаков

Календарь Единой лиги ВТБ пришлось скорректировать из-за чемпионата по казачьему боевому искусству, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края запретило с 19 по 25 апреля проводить различные спортивные соревнования по баскетболу, гимнастике, борьбе, боксу и другим видам спорта на баскетбольной арене «Баскет-Холл» в Краснодаре из-за чемпионата по казачьему боевому искусству.

Соответствующее уведомление, что в эти даты в «Баскет-Холле» будет проходить чемпионат по казачьему боевому искусству «Лава» Кубанского казачьего войска, было разослано во все спортивные учреждения города.

На этот период у «Локомотива-Кубани» выпадают домашние матчи второго раунда плей-офф.