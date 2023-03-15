Дайсон Дэниэлс, исполняя лэй-ап, не добросил до кольца

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Новичок «Нового Орлеана» Дайсон Дэниэлс во время матча против «Лейкерс» не добросил мяч до кольца, исполняя лэй-ап в проходе.

Курьезный эпизод случился за 40 секунд до конца третьей четверти встречи.

После промаха Дэниэлса никому не удалось подобрать мяч. В итоге мяч ушел за пределы площадки от руки форварда «Лейкерс» Уэньина Гэбриэла.

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1 комментарий

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Sonder
знаменитый лэйап тиранозавра
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