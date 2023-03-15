Дайсон Дэниэлс, исполняя лэй-ап, не добросил до кольца
Новичок «Нового Орлеана» Дайсон Дэниэлс во время матча против «Лейкерс» не добросил мяч до кольца, исполняя лэй-ап в проходе.
Курьезный эпизод случился за 40 секунд до конца третьей четверти встречи.
После промаха Дэниэлса никому не удалось подобрать мяч. В итоге мяч ушел за пределы площадки от руки форварда «Лейкерс» Уэньина Гэбриэла.
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