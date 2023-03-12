Зоран Лукич: «Прошли через спад и переломили игру»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» отметил переломный момент встречи с « ивом-Кубань» (75:70).

«Поздравляю свою команду с заслуженной победой. Хотя не могу не отметить, что все равно допускали глупости в некоторых моментах, теряли фокус. Прошли через спад, который во многом создал нам Владислав Емченко. Он сегодня показывал агрессию на мяче, отлично защищался.

Однако дальше последовала ротация «Локо», мы воспользовались ею и переломили игру. Думаю, у нас есть еще большой запас возможностей, необходимо улучшать некоторые детали, прибавлять», – рассказал Лукич в послематчевом интервью.

«Нижний Новгород» идет на 4-м месте в группе «А» с результатом 17-12.

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