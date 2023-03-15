Единая лига ВТБ. МБА примет «Нижний Новгород»
В среду, 15 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московская МБА примет «Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа А
- Дата проведения
- 15 марта, 20.00, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: ЦСКА – 28-2, УНИКС – 24-6, Зенит – 21-9, Локомотив-Кубань – 16-14, Нижний Новгород – 17-12, МБА – 13-16.
Группа Б
Положение команд: Парма – 14-15, Самара – 13-17, Автодор – 12-17, Енисей – 12-18, Астана – 5-23, Минск – 2-28.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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