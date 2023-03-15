Единая лига ВТБ. МБА примет «Нижний Новгород»

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В среду, 15 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московская МБА примет «Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

МБА – Пари Нижний Новгород
Дата проведения
15 марта, 20.00, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 28-2, УНИКС – 24-6, Зенит – 21-9, Локомотив-Кубань – 16-14, Нижний Новгород – 17-12, МБА – 13-16.

Группа Б

Положение команд: Парма – 14-15, Самара – 13-17, Автодор – 12-17, Енисей – 12-18, Астана – 5-23, Минск – 2-28.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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