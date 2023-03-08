Дарвин Хэм – об Энтони Дэвисе: «Я дал ему прозвище Уилт Дэвис»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм после победы над «Мемфисом» (112:103) рассказал о новом прозвище, которое он дал Энтони Дэвису.
«Уилт. Уилт Дэвис. Я дал ему такое прозвище, Уилт Дэвис. Сегодня он определенно его оправдал. Что касается семи потерь, он просто старался играть правильно и не быть эгоистом.
Я строго предупредил его: «Если ты получаешь мяч в трехсекундной зоне, ты должен опустить его в кольцо». Так говорил мой бывший тренер, великий Лэрри Браун.
Дэвис показывает потрясающую игру. Он вдохновляет нас на протяжении всего сезона. Как я уже говорил, он твердый как скала. Сегодня он снова это доказал. Он хочет быть со своими партнерами по команде, он хочет сражаться», – сказал Хэм.
Дэвис завершил матч с 30 очками, 22 подборами, 3 передачами, 2 блок-шотами и 7 потерями.
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