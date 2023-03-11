Дарвин Хэм: «Дэвис набрал 8 очков, но «Лейкерс» победили «Торонто». Это показывает наш прогресс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Торонто НБА Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм остался доволен игрой команды в матче с «Торонто» (122:112).

Лидер «озерников» Леброн Джеймс пропускал встречу из-за травмы, звездный форвард Энтони Дэвис набрал лишь 8 очков и 9 подборов за 33 минуты.

«Дэвис набрал 8 очков, но «Лейкерс» победили очень хорошего соперника в лице «Торонто». Это показывает наш прогресс.

Это показывает, насколько талантливая и глубокая у нас команда», – заявил Хэм.

В составе калифорнийцев вернувшийся после травмы Д’Анджело Расселл набрал 28 очков и 9 передач.

«Лейкерс» продолжают занимать 9-е место на Западе с результатом 33-34.

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1 комментарий

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RAMIK
И бросков мало совершил сегодня. В защите был как всегда хорош.
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