Главный тренер «Лейкерс» остался доволен игрой команды в матче с «Торонто» (122:112).

Лидер «озерников» пропускал встречу из-за травмы, звездный форвард набрал лишь 8 очков и 9 подборов за 33 минуты.

«Дэвис набрал 8 очков, но « » победили очень хорошего соперника в лице « ». Это показывает наш прогресс.

Это показывает, насколько талантливая и глубокая у нас команда», – заявил Хэм.

В составе калифорнийцев вернувшийся после травмы Д’Анджело Расселл набрал 28 очков и 9 передач.

«Лейкерс» продолжают занимать 9-е место на Западе с результатом 33-34.

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