Дарвин Хэм: «Дэвис набрал 8 очков, но «Лейкерс» победили «Торонто». Это показывает наш прогресс»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм остался доволен игрой команды в матче с «Торонто» (122:112).
Лидер «озерников» Леброн Джеймс пропускал встречу из-за травмы, звездный форвард Энтони Дэвис набрал лишь 8 очков и 9 подборов за 33 минуты.
«Дэвис набрал 8 очков, но «Лейкерс» победили очень хорошего соперника в лице «Торонто». Это показывает наш прогресс.
Это показывает, насколько талантливая и глубокая у нас команда», – заявил Хэм.
В составе калифорнийцев вернувшийся после травмы Д’Анджело Расселл набрал 28 очков и 9 передач.
«Лейкерс» продолжают занимать 9-е место на Западе с результатом 33-34.
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