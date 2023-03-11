Диллон Брукс: «Не терпится прихватить Кайри Ирвинга и измотать»

Форвард «Мемфиса» прокомментировал неучастие звезды « » в предстоящем матче между командами и выразил надежду, что выйдет на паркет.

«Надеюсь, что Лука вернется к следующему матчу, чтобы я смог против него сыграть. У меня не было возможности опекать его в первом матче, и он отлично провел игру. Поэтому хочу посмотреть, на что я способен.

Сегодня я смогу сам сыграть против Кайри, хочу посмотреть, что он из себя представляет. Он хотел что-то сказать мне в Бруклине, так что не терпится прихватить его и измотать», – сказал Брукс.

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