«Худшая бригада судей за весь сезон». Дэмиан Лиллард недоволен судейством в матче против «Детройта»

Теги Детройт Портленд НБА судьи Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард остался недоволен судейством в матче против «Детройта» (110:104).

«По-моему, это худшая бригада судей за весь этот сезон.

Это просто правда. От их жестикуляции до ответов на то, что я им говорил», – заявил Лиллард.

Лидер «Блэйзерс» завершил матч с трипл-даблом – 31 очко, 13 подборов и 12 передач.

71 очко – новая нормальность в НБА? Дэмиану Лилларду даже не понадобился овертайм

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5 комментариев

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Nightyork97
Жаль, что не смотрел 3 четверти. Там вообще фолов не было, все штрафные пришлись на заключительную. Вероятно, что с этим связано количество трешек в матче. Дейм кинул 14.
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Fronda
Уже написали. Важно понимать контекст заявления. Матч обслуживал судья, свистевший нарушения довольно скупо. В обе стороны, кстати. Лиллард весь матч что-то ему доказывал и требовал фолы (это на заметку тех, кто считает, что судей мучает только Дреймонд Грин). В какой-то момент думалось, что рано или поздно рефери надоест, и он отправит парня в раздевалку. Не отправил. Хотя, судя по всему, арбитр узнал о себе явно мало чего хорошего. Самое интересное, Лиллард не успокоился и, несмотря на победу, продолжил уже после матча. Хотя, если честно, из контекста самого матча не совсем ясно, где конкретно у судьи случились настолько жуткие ошибки. По мне, в предыдущем матче арбитры за уши вытащили Портленд на выезде с Орландо. Благо Мэджик ничего не нужно. Там Лиллард пробил аж 20 штрафных, а рефери реально раздавал фолы даже за пробегание мимо Демьяна. Но каждый раз так судить (особенно на выезде) не получится. Вот и не получилось. Тем более игра была довольно не грубой и не слишком интенсивной. Особо карать там было некого и не за что.
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Alex Kudermetov
Ответ Марсель Объелся
Удивительно, что он это говорит после победного матча с 30+ очковым триплом
ну так с его "великолепной" реализацией бросков в последних матчах на штрафные только и остаётся надеяться...
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Alex Kudermetov
Ну да. Всего лишь 6 раз бросил. Видимо привык по 20 раз бросать штрафные, как с Орландо...
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Марсель Объелся
Удивительно, что он это говорит после победного матча с 30+ очковым триплом
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