«Худшая бригада судей за весь сезон». Дэмиан Лиллард недоволен судейством в матче против «Детройта»

Разыгрывающий « » остался недоволен судейством в матче против « » (110:104).

«По-моему, это худшая бригада судей за весь этот сезон.

Это просто правда. От их жестикуляции до ответов на то, что я им говорил», – заявил Лиллард.

Лидер «Блэйзерс» завершил матч с трипл-даблом – 31 очко, 13 подборов и 12 передач.

71 очко – новая нормальность в НБА? Дэмиану Лилларду даже не понадобился овертайм