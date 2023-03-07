«Худшая бригада судей за весь сезон». Дэмиан Лиллард недоволен судейством в матче против «Детройта»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард остался недоволен судейством в матче против «Детройта» (110:104).
«По-моему, это худшая бригада судей за весь этот сезон.
Это просто правда. От их жестикуляции до ответов на то, что я им говорил», – заявил Лиллард.
Лидер «Блэйзерс» завершил матч с трипл-даблом – 31 очко, 13 подборов и 12 передач.
71 очко – новая нормальность в НБА? Дэмиану Лилларду даже не понадобился овертайм
5 комментариев