Дэмиан Лиллард: «Мы можем оказаться на пятом месте». «Портленд» идет 13-м

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Лидер «Портленда»Дэмиан Лиллард считает, что его команда еще имеет шансы побороться за выход в плей-офф.

«Со стороны кажется, что нам тяжело, но есть пять команд с 33 или 34 поражениями. Так что это выглядит как «О, ну вы знаете, пытаемся получить место в плей-ин». Но все играют друг с другом, и все находятся в одном и том же положении. Мы можем оказаться на пятом месте. В идеальном мире это возможно.

Сейчас мы просто должны продолжать бороться и попытаться стать одной из тех команд, которые покажут свою другую сторону. Для нас это был один из тех сезонов, когда на нашу долю выпало много испытаний. Мы не могли попасть в свою колею в течение сезона. Я впервые сталкиваюсь с этим в своей карьере», – рассказал Лиллард.

«Портленд» идет на 13-й строчке в Западной конференции с результатом 31-35. До пятого места – 4 победы.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightblackwolf
В итоге будут 13))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Swhat
Могут обойти Оклахому и Юту. Чтобы остальные команды они обошли, не верится. Какое уж тут 5 место. Им бы за счастье пеликанов выбить с 10 места.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wallenberg
Проходных матчей в календаре нет, но возможность за плей-ин ещё есть...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексааандр
а можем и не оказаться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArizonaCactus
Математик!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий