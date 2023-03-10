Дэмиан Лиллард: «Мы можем оказаться на пятом месте». «Портленд» идет 13-м

Лидер « » считает, что его команда еще имеет шансы побороться за выход в плей-офф.

«Со стороны кажется, что нам тяжело, но есть пять команд с 33 или 34 поражениями. Так что это выглядит как «О, ну вы знаете, пытаемся получить место в плей-ин». Но все играют друг с другом, и все находятся в одном и том же положении. Мы можем оказаться на пятом месте. В идеальном мире это возможно.

Сейчас мы просто должны продолжать бороться и попытаться стать одной из тех команд, которые покажут свою другую сторону. Для нас это был один из тех сезонов, когда на нашу долю выпало много испытаний. Мы не могли попасть в свою колею в течение сезона. Я впервые сталкиваюсь с этим в своей карьере», – рассказал Лиллард.

«Портленд» идет на 13-й строчке в Западной конференции с результатом 31-35. До пятого места – 4 победы.

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