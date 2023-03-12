Расселл Уэстбрук обошел Айзейю Томаса и стал 9-м в истории НБА по количеству передач за карьеру
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук поднялся на 9-е место в истории НБА по количеству передач за карьеру.
В матче против «Нью-Йорка» (106:95) Уэстбрук сделал 3 передачи и увеличил свой показатель за карьеру до 9 062, превзойдя легендарного разыгрывающего «Детройта» Айзейю Томаса (9 061).
34-летний защитник проводит 15-й сезон в лиге.
8-е место в списке лучших распасовщиков в истории лиги занимает Оскар Робертсон, который за 14 сезонов записал на свой счет 9 887 передач. Лидерами по этому показателю являются Джон Стоктон (15 806), Джейсон Кидд (12 091) и Крис Пол (11 380).
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
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