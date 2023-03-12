Расселл Уэстбрук обошел Айзейю Томаса и стал 9-м в истории НБА по количеству передач за карьеру

Теги Клипперс Нью-Йорк Айзейя Томас НБА Расселл Уэстбрук Оскар Робертсон Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук поднялся на 9-е место в истории НБА по количеству передач за карьеру.

В матче против «Нью-Йорка» (106:95) Уэстбрук сделал 3 передачи и увеличил свой показатель за карьеру до 9 062, превзойдя легендарного разыгрывающего «Детройта» Айзейю Томаса (9 061).

34-летний защитник проводит 15-й сезон в лиге.

8-е место в списке лучших распасовщиков в истории лиги занимает Оскар Робертсон, который за 14 сезонов записал на свой счет 9 887 передач. Лидерами по этому показателю являются Джон Стоктон (15 806), Джейсон Кидд (12 091) и Крис Пол (11 380).

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мартин Мкртчян
Ответ Сергей Пузанков
До Оскара далековато, а его обойти было бы символично. Очень надеюсь Расс найдёт себя, а главное команду, где ему найдут применение. Желательно в НБА, а не на Тайване
Далековато,но 5-6 передач в среднем и за 2-3 сезона может обойти,учитывая его работоспособность и крепкий организм, вполне реально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
До Оскара далековато, а его обойти было бы символично. Очень надеюсь Расс найдёт себя, а главное команду, где ему найдут применение. Желательно в НБА, а не на Тайване
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adilet Abdyramanov
Значит Уэстбрук>А.Томас
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий