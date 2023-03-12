Пол Джордж: «Расселл Уэстбрук – один из лучших разыгрывающих в истории»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж поделился мнением о новом партнере по команде Расселле Уэстбруке.

«Будущий член Зала славы, один из лучших разыгрывающих в истории.

Нет ни одного игрока, с которым можно было бы сравнить Расса. Он как бы создал свою собственную линию и стал в ней особенным.

Он входит в число лучших игроков в истории. Отдайте должное тому, кто это заслужил», – сказал Джордж.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

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6 комментариев

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kolyan#15
В конце сегодня не выпустили его, никто не испортил уверенную победу .
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LilAnswer
Ответ Адель Гайнуллин
Я так и про себя могу сказать ) я создал свой собственный стиль игры и я в нем лучший ! :) чушь какая Черепашка один из лучших атлетов , но не баскетболист зала славы
Он 100 % будет в зале славы. Я не его фанат, но он бывший МВП, 9 раз был на матче звезд, 9 сборных Алл-Нба, его выбрали в топ 75 НБА, рекорды трипл даблов. Уэстбрук противоречивый игрок, но индивидуальных достижений он насобирал столько, что заверши он карьеру даже 5 лет назад он все равно был бы в зале славы.
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demx
Ответ Адель Гайнуллин
Я так и про себя могу сказать ) я создал свой собственный стиль игры и я в нем лучший ! :) чушь какая Черепашка один из лучших атлетов , но не баскетболист зала славы
Бред. Он 100% в зале славы будет. Причем наиграл на это еще до перехода из Оклы.
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everyday4768
Что за история у него такая, где Расти – один из лучших? История высокой моды и стиля может?)
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Адель Гайнуллин
Я так и про себя могу сказать ) я создал свой собственный стиль игры и я в нем лучший ! :) чушь какая
Черепашка один из лучших атлетов , но не баскетболист зала славы
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Дмитрий Сологубов
За братюню до последнего топит.
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