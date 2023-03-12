Пол Джордж: «Расселл Уэстбрук – один из лучших разыгрывающих в истории»

Форвард «Клипперс» поделился мнением о новом партнере по команде .

«Будущий член Зала славы, один из лучших разыгрывающих в истории.

Нет ни одного игрока, с которым можно было бы сравнить Расса. Он как бы создал свою собственную линию и стал в ней особенным.

Он входит в число лучших игроков в истории. Отдайте должное тому, кто это заслужил», – сказал Джордж.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?