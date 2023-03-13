Легкий форвард «Лейкерс» высказал свое мнение о разыгрывающем Д’Анджело Расселле, которого калифорнийцы выменяли в феврале.

«Д’Анджело – отличный баскетболист, который делает на площадке правильные вещи. Редко можно увидеть, чтобы в середине игры он сотворил какую-нибудь дикость.

Он очень хорошо управляемый, он играет в своем ритме и, как я уже говорил, невероятно талантлив», – заявил Ривз.

Ранее ключевым плеймейкером «озерников» был , которого команда обменяла в «Юту». Многие болельщики в интернете восприняли слова Ривза как шпильку в адрес MVP 2017 года.

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