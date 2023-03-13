Остин Ривз о Д’Анджело Расселле: «Он делает на площадке правильные вещи»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Д’Анджело Расселл Остин Ривз Баскетбол

Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз высказал свое мнение о разыгрывающем Д’Анджело Расселле, которого калифорнийцы выменяли в феврале.

«Д’Анджело – отличный баскетболист, который делает на площадке правильные вещи. Редко можно увидеть, чтобы в середине игры он сотворил какую-нибудь дикость.

Он очень хорошо управляемый, он играет в своем ритме и, как я уже говорил, невероятно талантлив», – заявил Ривз.

Ранее ключевым плеймейкером «озерников» был Расселл Уэстбрук, которого команда обменяла в «Юту». Многие болельщики в интернете восприняли слова Ривза как шпильку в адрес MVP НБА 2017 года.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

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1 комментарий

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Tim Timson
Остин Ривс нашел дневники Карузо?).. чего это он партнёрам раздавать стал штампы?))
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