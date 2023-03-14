Иван Ухов – о повторении финала ЦСКА – «Зенит»: «Сначала нужно дойти до финала»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Иван Ухов Баскетбол

Защитник ЦСКА Иван Ухов рассказал о подготовке к плей-офф Лиги ВТБ и возможном повторении финальной серии армейцев против «Зенита».

«На этом этапе все шесть команд очень сильные, и мы, по сути, со второго круга начали готовится к плей‑офф. Потому что каждая игра не легкая. Сейчас надо доработать какие‑то взаимодействия, чтобы, а матчах на вылет не было каких‑то ошибок в нападении, тем более в защите.

Повторение финала? Посмотрим. Сначала нужно дойти до финала. Загадывать сейчас не будем. Просто постараемся идти к своей цели, к чемпионству. Будем продолжать это делать», – заявил Ухов.

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