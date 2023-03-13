Единая лига ВТБ. «Зенит» – ЦСКА, «Самара» в гостях сыграет с «Астаной»
В понедельник, 13 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
В группе «А» санкт-петербургский «Зенит» примет московский ЦСКА
В группе «Б» «Самара» в гостях сыграет с казахстанской «Астаной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа А
- Дата проведения
- 13 марта, 20.00, «Сибур Арена»
Положение команд: ЦСКА – 27-2, УНИКС – 24-6, Зенит – 21-8, Локомотив-Кубань – 16-14, Нижний Новгород – 17-12, МБА – 13-16.
Группа Б
- Дата проведения
- 13 марта, 17.00, «Велотрек Сарыарка»
Положение команд: Парма – 14-15, Самара – 12-17, Автодор – 12-17, Енисей – 12-18, Астана – 5-22, Минск – 2-28.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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