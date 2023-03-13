Единая лига ВТБ. «Зенит» – ЦСКА, «Самара» в гостях сыграет с «Астаной»

Теги результаты ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Астана Самара Баскетбол

В понедельник, 13 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

В группе «А» санкт-петербургский «Зенит» примет московский ЦСКА

В группе «Б» «Самара» в гостях сыграет с казахстанской «Астаной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

Зенит – ЦСКА
Дата проведения
13 марта, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 27-2, УНИКС – 24-6, Зенит – 21-8, Локомотив-Кубань – 16-14, Нижний Новгород – 17-12, МБА – 13-16.

Группа Б

Астана – Самара
Дата проведения
13 марта, 17.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

Положение команд: Парма – 14-15, Самара – 12-17, Автодор – 12-17, Енисей – 12-18, Астана – 5-22, Минск – 2-28.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий