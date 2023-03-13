Единая лига ВТБ. «Зенит» – ЦСКА, «Самара» в гостях сыграет с «Астаной»

В понедельник, 13 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ состоятся два матча.

В группе «А» санкт-петербургский «Зенит» примет московский

В группе «Б» « » в гостях сыграет с казахстанской «Астаной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 27-2, УНИКС – 24-6, – 21-8, Локомотив-Кубань – 16-14, Нижний Новгород – 17-12, МБА – 13-16.

Группа Б

Положение команд: Парма – 14-15, Самара – 12-17, Автодор – 12-17, Енисей – 12-18, – 5-22, Минск – 2-28.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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