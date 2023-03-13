Сергей Елевич – о встрече «Зенита» с ЦСКА: «Замечательный, зрелищный матч получился»
Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что «Зенит» и ЦСКА показали впечатляющий баскетбол в рамках матча Единой лиги ВТБ.
«Замечательный, зрелищный матч получился: смотришь со стороны и никак не можешь понять, кто же все‑таки победит. То «Зенит» повел, то вырвался вперед ЦСКА… По 5‑балльной шкале поставил бы этой игре «четыре с плюсом», по 10‑балльной – железную «девяточку». В концовке петербуржцы, конечно, чуть‑чуть поторопились. Поспешные атаки там не были нужны. А так, я бы сказал, что ровная игра была. Были интересные тактические вещи у тренера «Зенита» Паскуаля и у тренера гостей Райковича.
Что стало залогом успеха ЦСКА? Армейцы были больше нацелены на победу, хорошо понимали чего хотят, поэтому и выиграли. После того поражения от «Зенита», которое было на домашней площадке, ЦСКА сейчас выглядел как‑то более сконцентрированным. Мне это понравилось. Повторюсь, очень интересная игра получилась», – сказал Елевич корреспонденту «Матч ТВ».
Встреча закончилась победой гостей – 72:69. Cамым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, набравший 19 очков и 13 подборов.
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