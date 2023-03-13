Хавьер Паскуаль: «Начали слишком эмоционально – это сыграло решающую роль»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал, чего не хватило команде в поражении от ЦСКА (69:72).
«Во-первых, поздравляю ЦСКА с победой. Эту игру мы начали слишком эмоционально, и я думаю, что это сыграло свою решающую роль. У нас не было спокойствия, чтобы принимать взвешенные решения в атаке. Игра могла пойти по разным сценариям, каждый мог победить, но мы промазали слишком много открытых бросков. Мы совершили на 17 бросков больше, но уступили даже несмотря на это. Это странно, но иногда такое случается. Нужно продолжать!» – сказал тренер в послематчевом интервью.
Действующий чемпион Единой лиги ВТБ «Зенит» занимает третье место в группе «А» с результатом 21-9.
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