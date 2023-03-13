Хавьер Паскуаль: «Начали слишком эмоционально – это сыграло решающую роль»

Главный тренер « » рассказал, чего не хватило команде в поражении от (69:72).

«Во-первых, поздравляю ЦСКА с победой. Эту игру мы начали слишком эмоционально, и я думаю, что это сыграло свою решающую роль. У нас не было спокойствия, чтобы принимать взвешенные решения в атаке. Игра могла пойти по разным сценариям, каждый мог победить, но мы промазали слишком много открытых бросков. Мы совершили на 17 бросков больше, но уступили даже несмотря на это. Это странно, но иногда такое случается. Нужно продолжать!» – сказал тренер в послематчевом интервью.

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