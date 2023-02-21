Никола Йокич – о совместной игре с Эмбиидом: «Это может сработать в будущем»
Центровой «Денвера» Никола Йокич во время пресс-конференции в Солт-Лейк-Сити допустил совместное выступление с лидером «Филадельфии» Джоэлом Эмбиидом.
«Если мы говорим о реальной игре, думаю, мы смогли бы выступать вместе.
Ему бы, конечно, нужно было опуститься на позицию четвертого номера, потому что он может в защите немного больше, чем я... Мне нравится идея игры с «большим», который доминирует. Мне кажется, это может сработать в будущем», – заявил Йокич.
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