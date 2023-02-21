Центровой « » во время пресс-конференции в Солт-Лейк-Сити допустил совместное выступление с лидером «Филадельфии» .

«Если мы говорим о реальной игре, думаю, мы смогли бы выступать вместе.

Ему бы, конечно, нужно было опуститься на позицию четвертого номера, потому что он может в защите немного больше, чем я... Мне нравится идея игры с «большим», который доминирует. Мне кажется, это может сработать в будущем», – заявил Йокич.

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