Никола Йокич – о совместной игре с Эмбиидом: «Это может сработать в будущем»

Теги Денвер Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич во время пресс-конференции в Солт-Лейк-Сити допустил совместное выступление с лидером «Филадельфии» Джоэлом Эмбиидом.

«Если мы говорим о реальной игре, думаю, мы смогли бы выступать вместе.

Ему бы, конечно, нужно было опуститься на позицию четвертого номера, потому что он может в защите немного больше, чем я... Мне нравится идея игры с «большим», который доминирует. Мне кажется, это может сработать в будущем», – заявил Йокич.

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7 комментариев

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Tim Timson
полусогнутые шпалы тоже вместе не представляли, но Гобера и Таунса соединили).. плохо ли хорошо, но..
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DeX
пикенроллы хорошо на МВЗ катали
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dl
Это уже два небоскрёба получатся.
+1
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счастливый Феликс
Ага, и каждый останется в своём клубе до конца карьеры.
+2
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олси
Ответ Gornostaev
Представить Йокича с Эмбиидом в одной команде еще сложнее, чем Дончича с Ирвингом :)...
сложнее всего представить ирвинга проводящего полноценный сезон без каких либо заскоков
+5
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+5
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Archer_Great
Тамперинг...тамперинг!

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+2
0
+2
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Gornostaev
Представить Йокича с Эмбиидом в одной команде еще сложнее, чем Дончича с Ирвингом :)...
0
-1
-1
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