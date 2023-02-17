У «Милуоки» серия из 12 побед подряд

«Бакс» в четверг обыграли в гостях «Буллс» со счетом 112:100.

У « » действующая серия из 12 побед подряд, команда отстает от лидирующего на Востоке «Бостона» на одну победу, имея игру в запасе.

НБА представила подборку лучших моментов «Бакс», которые имели место по ходу победной серии.

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