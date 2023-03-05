Яннис Адетокумбо снова нарушил правило 10 секунд перед штрафным

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Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо во время матча против «Филадельфии» вновь нарушил правило 10 секунд, которые даются на подготовку к исполнению штрафного броска.

«Сиксерс» удалось обыграть «Бакс» (133:130) и прервать их серию из 16 побед подряд.

Адетокумбо завершил встречу с 34 очками (9 из 21 с игры, 16 из 8 с линии штрафных), 13 подборами, 4 передачи и 7 потерями.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)

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1 комментарий

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Сергей Соловьев
16 из 8 - хороший процент! 200%))
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