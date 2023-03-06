Яннис специально промахнулся в концовке с «Уизардс», чтобы взять подбор и оформить трипл-дабл

Теги Милуоки НБА Вашингтон видео Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо оформил трипл-дабл в матче с «Вашингтоном» (117:111).

На последних секундах встречи Янниу не хватало одного подбора до трипл-дабла. Оказавшись под кольцом, грек намеренно бросил мяч в щит, чтобы получить необходимую статистику.

В активе Адетокумбо 23 очка (6 из 12 с игры), 10 подборов и 13 передач за 36 минут.

Трипл-дабл стал для 2-кратного MVP четвертым в сезоне. 13 передач – лучший результат форварда в сезоне.

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1 комментарий

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Danil Ovcharenko
Читерит трипл даблы
А вы всё про Йокича да Уэстбрука
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