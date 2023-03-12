Кайри Ирвинг: «Диллон Брукс надеется, что все лучшие игроки буду играть, потому что это сделает матч лучше»

Разыгрывающий « » отреагировал на слова (« »), который надеялся сыграть против Ирвинга в субботнем матче.

«Диллон надеется, что все лучшие игроки буду играть, потому что это сделает матч лучше с точки зрения борьбы.

О нем много писали в связи с конфликтом с Дрэймондом. Это здорово для нашей лиги, но в то же время нам не хватает зрелости. Мы не должны выходить за рамки личного.

Если мы будем выяснять отношения исключительно на площадке, я думаю, всем будет только лучше. Когда ты переходишь на личности, ты знаешь, во что это превращается», – сказал Ирвинг.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает