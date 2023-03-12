Кайри Ирвинг: «Диллон Брукс надеется, что все лучшие игроки буду играть, потому что это сделает матч лучше»

Теги Даллас Мемфис НБА Кайри Ирвинг Диллон Брукс Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг отреагировал на слова Диллона БруксаМемфис»), который надеялся сыграть против Ирвинга в субботнем матче.

«Диллон надеется, что все лучшие игроки буду играть, потому что это сделает матч лучше с точки зрения борьбы.

О нем много писали в связи с конфликтом с Дрэймондом. Это здорово для нашей лиги, но в то же время нам не хватает зрелости. Мы не должны выходить за рамки личного.

Если мы будем выяснять отношения исключительно на площадке, я думаю, всем будет только лучше. Когда ты переходишь на личности, ты знаешь, во что это превращается», – сказал Ирвинг.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

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2 комментария

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Pirikas
До подписания контракта действительно ведет себя и говорит адекватно))
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banderos
У Брукса реально в голове опилки. Сказал бы просто, что Земля - круглая.
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