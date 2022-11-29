Карл-Энтони Таунс пропустит от 4 до 6 недель из-за растяжения икроножной мышцы
Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс пропустит от 4 до 6 недель из-за растяжения икроножной мышцы, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Ожидается, что игрок полностью восстановится и вернется в строй в январе.
МРТ-обследование не выявило серьезного повреждения ахиллова сухожилия.
Таунс травмировался во время третьей четверти матча против «Вашингтона» (127:142). Он схватился за ногу и вынужден был лечь на паркет. Спустя какое-то время лидер «волков» покинул площадку с помощью Руди Гобера и сотрудника команды.
Комментарии