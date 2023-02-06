Хавьер Паскуаль после победы над ЦСКА: «Одна из лучших игр в этом сезоне»

Теги ЦСКА Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над московским ЦСКА (90:86), который не проигрывал на протяжении 24 матчей.

«Мы рады победить. Но главное, что нашли способ сражаться на протяжении всех 40 минут.

Это была интересная игра для зрителей, одна из лучших в этом сезоне Единой Лиги. Надо сказать, что все команды стараются улучшить свои действия.

Также хочу поздравить ЦСКА с тем, чего они добились в этом сезоне до сегодняшнего дня. Мы же продолжим работать над улучшением своей игры», – сказал Паскуаль.

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