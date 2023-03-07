Хавьер Паскуаль: «Александер Секулич – один из лучших тренеров в европейском баскетболе»

Главный тренер « » после тяжелой победы над «Локомотивом-Кубань» (77:74) сделал комплимент главному тренеру краснодарской команды Александеру Секуличу.

«В первую очередь хочу похвалить «Локомотив-Кубань», особенно Александера Секулича, которого считаю одним из лучших тренеров в и в европейском баскетболе. « » очень сильно прибавил по ходу сезона.

Что касается матча, мы играли очень хорошо во 2-й и 3-й четвертях, но потом остановились: прекратили атаковать, идти под кольцо, комбинировать, защищаться. «Локо» в свою очередь хорошо включился, а наши игроки перестали выполнять установки тренерского штаба. Хорошо, что в итоге можем быть довольными результатом», – сказал Паскуаль.

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