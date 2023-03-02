Хавьер Паскуаль согласовал предварительные условия контракта с «Реалом»

Теги Зенит Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль согласовал предварительные условия контракта с «Реалом», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в испанском клубе.

Отмечается, что соглашение между Паскуалем и «Реалом» еще не подписано. Действующий контракт специалиста с российским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее журналист RAC1 Марк Мундет сообщил, что Паскуаль является главной целью «Реала» и может возглавить мадридскую команду предстоящим летом.

Паскуаль руководит «Зенитом» с 2020 года. В прошлом сезоне испанец привел петербургский клуб к первому в его истории титулу чемпиона Единой лиги ВТБ.

Этот ЦСКА стал командой-легендой, но «Зенит» Паскуаля прервал суперсерию

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5 комментариев

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c_vic
Ответ Kostiantyn Kuznietsov
А Ласо в Барсу?
В Зенит
0
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Kostiantyn Kuznietsov
А Ласо в Барсу?
0
0
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haykblaugrana
Предатель !!!
+2
-5
-3
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Дмитрий9779
Удачи в Реале!
+2
-2
0
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Asanov
Очень жаль. Хотя и ожидаемо.
+4
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