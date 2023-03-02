Хавьер Паскуаль согласовал предварительные условия контракта с «Реалом»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль согласовал предварительные условия контракта с «Реалом», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в испанском клубе.
Отмечается, что соглашение между Паскуалем и «Реалом» еще не подписано. Действующий контракт специалиста с российским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
Ранее журналист RAC1 Марк Мундет сообщил, что Паскуаль является главной целью «Реала» и может возглавить мадридскую команду предстоящим летом.
Паскуаль руководит «Зенитом» с 2020 года. В прошлом сезоне испанец привел петербургский клуб к первому в его истории титулу чемпиона Единой лиги ВТБ.
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