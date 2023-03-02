Хавьер Паскуаль: «Соболезнования Греции после трагедии с поездами»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль начал пресс-конференцию после матча с «Нижним Новгородом» (83:67) со слов соболезнования в связи с катастрофой на железной дороге в Греции.

«Мои первые слова сегодня — соболезнования Греции после этой трагедии с поездами. Хочу выразить свои глубочайшие соболезнования всем людям, всем семьям, кто пострадал в этом столкновении. Я очень люблю Грецию, поэтому от меня и от команды посылаю им слова поддержки.

Если же говорить о матче, мы счастливы победить. Весь сезон нам очень не везет с травмами — одна, вторая, третья. Сейчас не можем рассчитывать на Томаса Эртеля и на Адриена Моэрмана. Это проблема, но команда сегодня сделала шаг вперед, сыграла за себя и за этих парней и в итоге смогла победить», – сказал тренер.

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