Благодаря долгосрочному соглашению с компанией Nike, которая выпускает популярные кроссовки Jordan Brand, легенда «Чикаго» продолжает зарабатывать сотни миллионов долларов каждый год.

Согласно данным Front Office Sports, только за 2022 год Джордан получил примерно 256,1 миллиона долларов за продажу своей именной обуви.

За 2022 финансовый год Jordan Brand заработал 5,1 миллиарда долларов. В рамках сделки с 6-кратный чемпион НБА получает 5% доходов от продаж своей обуви.

За последние пять лет Jordan Brand принес гиганту индустрии спортивных товаров около 19,4 миллиарда долларов.

Нынешний владелец « » заработал 90 миллионов долларов в зарплатах за время выступления в НБА.

В настоящее время состояние 59-летнего экс-баскетболиста оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

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