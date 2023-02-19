Аллен Айверсон: «Леброн – лучший баскетболист всех времен. Но Майк был для меня всем»

Член Зала славы заявил, что является примером идеального баскетболиста, но его кумиром навсегда останется .

«На мой взгляд, Леброн – лучший баскетболист, которого мы когда-либо видели. Если посмотрите в словарь, напротив слова «баскетболист» будет фотография Леброна.

Но лично для меня все по-другому, потому что Майк был для меня всем. Он наполнил мою жизнь смыслом. Он заставил меня хотеть играть в баскетбол. Он мое все.

Я действительно хотел быть похожим на него, как в рекламе «Будь как Майк», я действительно хотел быть им. Я до сих пор нервничаю каждый раз, когда вижу его. Потому что он для меня Майк. На первом месте в моем списке никогда не будет никого, кроме Майка.

Но Леброн обладает всем, что нужно баскетболисту. Полный комплект. Это Божий дар баскетбольному миру», – сказал Айверсон.

Леброн побил вечный рекорд Карима. Но это чуть ли не единственное, в чем он превзошел великого центрового