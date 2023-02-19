Аллен Айверсон: «Леброн – лучший баскетболист всех времен. Но Майк был для меня всем»
Член Зала славы Аллен Айверсон заявил, что Леброн Джеймс является примером идеального баскетболиста, но его кумиром навсегда останется Майкл Джордан.
«На мой взгляд, Леброн – лучший баскетболист, которого мы когда-либо видели. Если посмотрите в словарь, напротив слова «баскетболист» будет фотография Леброна.
Но лично для меня все по-другому, потому что Майк был для меня всем. Он наполнил мою жизнь смыслом. Он заставил меня хотеть играть в баскетбол. Он мое все.
Я действительно хотел быть похожим на него, как в рекламе «Будь как Майк», я действительно хотел быть им. Я до сих пор нервничаю каждый раз, когда вижу его. Потому что он для меня Майк. На первом месте в моем списке никогда не будет никого, кроме Майка.
Но Леброн обладает всем, что нужно баскетболисту. Полный комплект. Это Божий дар баскетбольному миру», – сказал Айверсон.
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