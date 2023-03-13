Хесус Матео: «У нас не стоит задача выбить «Эфес» из борьбы за плей-офф»
Главный тренер «Реала» Хесус Матео рассказал, что у команды не стоит задача лишить «Анадолу Эфес» шансов на плей-офф.
«Это важный матч – на трудной арене против действующих чемпионов. Мы хотим сначала квалифицироваться в плей-офф, а затем добиться преимущества домашней площадки.
Наша цель не в том, чтобы обыграть чемпионов Евролиги и заставить их дрожать от страха. Это хорошая встреча для нас, чтобы выйти сильнее, но речь не идет о том, чтобы исключить кого-то из борьбы за плей-офф. Мы будем думать о том, чтобы хорошо делать свое дело», – пояснил тренер.
«Анадолу Эфес» примет «Реал» 14 марта в 20:30 по московскому времени.
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